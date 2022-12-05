Студенты ИжГТУ получили обновленную аудиторию по программе сотрудничества с КХМ

В стенах Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова сотрудники «Коксохиммонтажа» завершили полное обновление внешнего вида студенческой аудитории, а также кабинета для преподавателей.

Ремонт длился в течение трех месяцев. Был разработан дизайн-проект, согласованный с вузом. Вначале произведён демонтаж старого покрытия. Ремонтники провели отделочные работы, заменили электросети, покрасили стены и установили новые потолки, откосы окон, подоконники и двери. Обновленную аудиторию оборудовали учебными партами и стульями, установили встраиваемые шкафы, проектор и другую современную технику.

- Мы сотрудничаем с целым рядом вузов страны, где готовят специалистов, востребованных в компании. Поддержка кадров начинается со студенческой скамьи. Важно, чтобы лекционные помещение были хорошо оборудованы. Ведь атмосфера аудитории влияет как на настроение студентов, так и на способность к обучению. После ремонта в помещениях созданы все условия комфорта: правильное освещение, удобные и практичные места, а также современное оборудование» - отметил главный инженер КХМ Сергей Корчагин.

После подписания соглашения о сотрудничестве с ИжГТУ уже весной этого года на производственную практику пришло более 20 студентов. Во время практики ребята освоили технологические процессы в цехах, лаборатории и офисе.