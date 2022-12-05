В Удмуртии выявили 192 новых случаев COVID-19

Отмечено 54 семейных очага заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 5 декабря в Удмуртии выявили 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 111 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 20 детей младше 14 лет и 48 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 54 семейных очага заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 12,86 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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