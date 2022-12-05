В Ижевске осудили трех мужчин за изготовление более 80 кг наркотиков в нарколабораториях

мужчин приговорили к серьезным срокам в колонии. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

К серьезным срокам приговорили двух мужчин из Ижевска за изготовление более 80 кг в нарколабораториях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Виновными стали 29-летний Широбоков А.В., 26-летний Протопопов Д.В. и 52-летний Крамаров Б.В.

В июле 2020 года Широбоков и Протопопов по приглашению друга вступили в группировку и занялись изготовлением и продажей наркотиков. Мужчины купили два загородных дома в Завьяловском и Воткинском районах Удмуртии. Там они разместили нарколаборатории. В целом, с марта по май 2021 года они изготовили более 81 кг наркотиков.

Крамаров присоединился к организации в феврале 2021 года. Он выполнял функции «межрегионального курьера»: доставал из тайников закладки и развозил по другим регионам России.

Мужчин задержали в мае 2021 года. Тогда у них изъяли 39 кг наркотиков из тайников и прекурсоры наркотиков из лабораторий массой 223,65 кг.

Объем уголовного дела составил 22 тома. Подсудимые вину полностью признали. Суд приговорил Широбокова на срок 15 с половиной лет в колонии строго режима, Протопопова – 15 лет и 3 месяца, Крамарова – 8 лет.

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