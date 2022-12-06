Антикризисный чек-лист: пять способов сэкономить деньги в Ижевске

Сегодня самыми полезными можно считать советы «как сэкономить», ведь доходы многих россиян сократились на 3,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Задумываться об оптимизации бюджета приходится практически всем. Но сохранить свои средства можно без жертв и испытаний. Делимся с вами рабочими способами экономии.

Откажитесь от брендированных вещей

Не секрет, что вещи известных брендов стоят дороже из-за специальной фурнитуры или материала. Действительно, многие компании предлагают запатентованные и уникальные характеристики своих продуктов. Но если вы не бежите марафон и не следуете всем веяниям моды, выбирайте качественные вещи без кричащих названий. И это касается не только одежды и аксессуаров. Изучите состав дорогого крема для тела или йогурта. Такой же состав можно найти среди неразрекламированных аналогов. Поверьте, порой разница будет заключаться только в маркетинговых затратах.

Еще один способ меньше потратить – осуществлять покупки в интернет-магазинах. Во-первых, вы экономите время и средства на дорогу. В насыщенном и быстром графике ценится каждая минута. Не хотите тратить 2-3 часа своего времени и деньги на бензин, простаивая в огромных пробках? Интернет-шопинг – это то, что вам нужно. Ведь купить нужную вещь можно всего за два клика во время обеденного перерыва, например. У многих онлайн-магазинов есть услуги по бесплатной доставке, кроме того, иногда можно «урвать» хорошие скидки.

Составляйте стратегию покупок и объединяйтесь для оптовых закупок

Планирование покупок тоже может помочь сократить статью расходов. Составляйте списки нужных вещей и продуктов перед шопингом. Можно также объединиться с родственниками для оптовых закупок. Например, орехи выгоднее покупать на развес. Мешок с картошкой смело можно поделить между несколькими семьями. Но вспомните предыдущий совет. Не всегда цены на овощебазах дешевле, чем на рынке/лавке у дома, где продавец может сделать скидку своему постоянному покупателю. Из еще не очевидных минусов: до базы надо доехать, а значит потратить больше времени и денег на бензин.

Пользуйтесь пакетным тарифом на услуги связи

Самый простой способ избегать лишних трат и оптимизировать платежи за услуги связи – подключать специальные тарифы. Так называют комплексные предложения, в которые входит сразу несколько услуг: например, подписка с домашним интернетом, цифровым ТВ и онлайн-кинотеатром. Купить сразу пакет выгоднее, чем подключать все услуги по отдельности. Например, сейчас в Ижевске у МТС действует предложение на год домашнего интернета и ТВ с мобильной связью и онлайн-кинотеатром.

Кофе и еда на вынос всегда дешевле

Если кулинария – не ваш конек, то можно продолжать восхищаться шедеврами любимого кафе, но не сидя за столиком, а в своем авто или дома, например. Во многих ижевских заведениях сохранились акции на вынос. Кроме того, чашечка ароматного кофе take away* (кофе с собой) всегда будет дешевле: обслуживание в этом случае не включается в стоимость. Многие городские кофейни также предлагают бесплатный пятый кофе. А еще можно пойти дальше и перестать покупать кофе в кофейнях. Купите термокружку и варите напиток дома самостоятельно, одна банка кофе, купленная в магазине, будет явно дешевле ежедневных трат на него в кафе.

Откажитесь от вредных привычек

Любите пропустить бокал вина за пятничным ужином или выкуриваете пачку сигарет в день? Попробуйте записать свои расходы на вредные привычки, вы увидите, как много расходов приходится на эту не самую полезную статью. Раз уж вы взялись экономить, заодно попробуйте встать на путь здорового образа жизни. Если всё получится, вы станете не только богаче, но и здоровее.