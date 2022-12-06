В Удмуртии зазакончили ремонт моста через реку Иж в селе Яган

Мост стоял в очереди на ремонт с 2018 года. Фото: Министерство транспорта Удмуртии

В Удмуртии завершили ремонт автомобильного моста через реку Иж в селе Яган. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

У моста заменили опорные части, а также отремонтировали промежуточные опоры, обновили участки соединения моста с насыпью, заменили ограждения, провели антикоррозийную обработку и уложили 2 слоя асфальта. Кроме того здесь появились тротуары и фонари.

Отметим, что ранее мост считался предаварийным. Он стоял в списке на ремонт с 2018 года.

Мост через реку Иж стал первым объектом, который отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас движение на объекте уже открыто.

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