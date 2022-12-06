Благотворительный детский фестиваль «Снежность» впервые пройдет в Ижевске

ХIХ-й детский благотворительный театральный фестиваль «Снежность» для социально незащищенных детей и подростков впервые пройдет в Ижевске с 9 по 12 декабря по инициативе и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената Андрея Комарова. Партнером фестиваля в Ижевске стала Группа компаний «Римера». Все мероприятия фестиваля объединены общей темой – «Время добрых дел».

Фестиваль «Снежность» направлен на формирование культурных и духовных ценностей детей и подростков и за 19 лет своей истории успел стать долгожданным предновогодним событием. В этом году гости фестиваля смогут посетить более 46 спектаклей лучших театральных и музыкальных коллективов в 7 городах: Первоуральске, Екатеринбурге, Челябинске, Озерске, Альметьевске, и впервые – в Ижевске и Петропавловске-Камчатском.

В афише Ижевска – спектакли в исполнении трех коллективов из различных регионов России: Русского драматического театра Республики Башкортостан, Московского театра кукол и кукольного театра Николая Зыкова. Для юных зрителей подготовлены спектакли, которые превращают их первое знакомство с театром в незабываемое событие. Например, спектакль «Знаменитый Мойдодыр» по сказке Корнея Чуковского, который позволяет зрителям прожить вместе с главным героем захватывающее и поучительное приключение. А мюзикл «Дюймовочка и Принц» будет интересен для просмотра всей семьей.

По доброй традиции фестиваля состоится выездной показ спектакля «Волшебный мир марионеток» в исполнении актеров кукольного театра Николая Зыкова специально для воспитанников Республиканского детского дома.

Фестиваль «Снежность» пройдет в ДК «Аксион» и Государственном театре кукол Удмуртской Республики. Более подробно с программой фестиваля «Снежность» можно ознакомиться на сайте www.snegnost.ru.

Возрастное ограничение 6+

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