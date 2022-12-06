Более 90 коров спасли спасатели из Удмуртии при пожаре в коровнике

Всех животных спасли
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Утром 5 декабря загорелся коровник в удмуртской деревне Мосеево Ярского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Полностью сгорел пристрой на 54 кв. м. Также огнем была повреждена кровля коровника на 15 кв. м. Предварительной причиной возгорания назвали замыкание в электрощите.
Пожарные эвакуировали 91 корову, а также сам коровник и оборудование в нем.
Отметим, что в здании не был установлен пожарный извещатель.
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