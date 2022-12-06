Водителя из Удмуртии осудили за смертельное ДТП по его вине

С мужчины взыскали более 2 млн рублей в качестве моральной компенсации Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии осудили 55-летнего жителя Самарской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, его судили за смертельное ДТП с его участием.

24 ноября 2021 года осужденный за рулем грузовика КАМАЗ остановился на проезжей части дороги «подъезд к г. Ижевск и г. Пермь» от М-7 «Волга». Он не включил аварийку на машине и ее прицепе, а также не выставил знак аварийной остановки. Таким образом проезжающие машины не знали, что на неосвещенной рано утром дороге стоит грузовик. Через некоторое время в КАМАЗ врезалась Audi А6.

В результате ДТП травмы получил 37-летний водитель иномарки, а его 53-летний пассажир – скончался.

Мужчину судили по статье «Нарушение Правил дорожного движения России, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Его приговорили к 2 годам и 10 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года. А также лишили прав на 2 с половиной года. Кроме того с осужденного взыскали 2 100 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба для семьи погибшего.

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