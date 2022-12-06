Мужчина из Сарапула убил своего товарища из-за ревности

Обвиняемый заключен под стражу Фото: Амир Закиров

В Сарапуле арестовали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, его обвиняют в убийстве своего друга.

Убитого нашли 3 декабря в одной из квартир в доме по улице Крылова. По версии следствия, убийцей стал знакомый мужчины. В тот день товарищи поссорились из-за ревности одного из них. Обвиняемый ввязался в драку, в ходе которой забил друга насмерть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас мужчина заключен под стражу.

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