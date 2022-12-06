Гороскоп на день: 7 декабря на жизнь Водолеев серьезно повлияет избыток эмоций, а на Львов – измены любимого человека

Перемены уже неизбежны Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Новые начинания будут высоко оценены руководством. Но будьте внимательны, возможно, для их воплощения у вас не хватит технических средств и возможностей.

ТЕЛЕЦ

Недовольство прошлыми неудачами может перейти на нынешнюю ситуацию. Отбросьте их прочь. Даже после серьезных ошибок счастье и успех в скором будущем откроют вам двери.

БЛИЗНЕЦЫ

Прислушайтесь к друзьям. Они видят ваши проблемы со стороны и могут помочь вам исполнить желание. Время развеяться и отдохнуть.

РАК

Внутри вас зажглась новая энергия. Будьте готовы ворваться в большую игру. Упорная работа и амбиции приведут вас к победе. Но счастье от нее будет сомнительным.

ЛЕВ

Ваши отношения с самого начала строились на обмане. Пришло время вскрыть его и вытащить на свет до того, как он навредит вам и человеку, который вас действительно любит.

ДЕВА

Отрицая авторитеты, вы сами не замечаете, как подчиняетесь людям, которые явно имеют по отношению к вам недобрые намерения. У вас заканчивается жизненная энергия, это сказывается на работе и развитии дел. Звезды советуют прислушаться к близким, которым вы действительно можете доверить свои тайные страхи.

ВЕСЫ

Цель, к которой вы стремитесь, может быть достигнута, а вознаграждение за нее поможет в реализации ваших идей. Пришла пора отбросить былую неуверенность и тревоги. Будущее открыто для вас.

СКОРПИОН

Звезды предрекают вам угрозу конфликта с семьей. Он может перерасти в нечто затяжное и даже порвать узы с ней. Прислушайтесь к своим чувствам. Какими бы сильными они ни были, старайтесь держать их в узде. Ваши слова имеют слишком большой вес и могут ранить.

СТРЕЛЕЦ

Мечты и желания рискуют остаться для вас воздушными замками, если не превратить их из фантазий в реальные планы с четкими сроками. Сделав первый шаг, вы можете круто изменить свое будущее.

КОЗЕРОГ

Меркантильность и отсутствие духовной жизни могут породить для вас серьезные неприятности и сбить с изначально намеченного курса. Постарайтесь заняться своими личными делами. Оградив себя от соблазнов, вы сможете достичь гармонии.

ВОДОЛЕЙ

Навалившиеся эмоции мешают принять решение. Вероятно, вам придется столкнуться с несоответствием реальности и ваших желаний. Это говорит как о безразличии вашего партнера к вам, так и о вашей несерьезности в отношениях.

РЫБЫ

Поиск родственной души может ввести вас в зимнюю меланхолию. Не стройте иллюзий. Счастье совсем рядом, и вы почувствуете, когда ваш человек проявит к вам искренние эмоции.

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