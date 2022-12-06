За последнюю неделю более 14 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ

Больше всего болеют дети Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 28 ноября по 4 декабря в Удмуртии ОРВИ заболело 14 475 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отметим, что 7 934 пациентов подхватили болезнь в Ижевске. Это 55 % от общего числа больных.

Больше всего ОРВИ болеют дети до 6 лет. За неделю заболело 5 293 малышей.

С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрировали пять случаев заболевания гриппом. Напоминаем, что врачи прогнозируют волну заболеваемости гриппом в Удмуртии в ближайшие 3-4 недели.

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