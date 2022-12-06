В Удмуртии выявили 127 новых случаев COVID-19

Отмечено 42 семейных очага заражения Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 6 декабря в Удмуртии выявили 127 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 88 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 10 детей младше 14 лет и 27 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 42 семейных очага заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 5,51 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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