«Ростелеком» развернул инфраструктуру связи в 16 удмуртских деревнях

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» построил базовые станции в 16 малонаселенных пунктах Удмуртской Республики. Доступ к мобильной связи четвертого поколения 4G/LTE получили почти три тысячи сельчан.

По проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) национальной программы «Цифровая экономика» провайдер устанавливает базовые станции в деревнях и селах, в которых проживают от 100 до 500 человек. Каждая вышка подключена к оптике и обеспечивает стабильное покрытие мобильной связи на всей территории поселений.

Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«В Удмуртии расширяется география сетевой инфраструктуры. Мы продвигаемся с оптикой всё дальше от городов и райцентров. В этом году по проекту УЦН компания построила более 60 километров линий связи, столько же запланировано на следующий».

Главным подрядчиком по проекту УЦН 2.0 выступил оператор Tele2, который будет предоставлять телеком-услуги жителям поселений.

Андрей Кутьев, директор ижевского филиала Tele2:

«Мы обеспечили жителей 16 сёл и деревень Удмуртии качественной голосовой связью и беспроводным интернетом. Теперь сельчане могут с любых мобильных устройств пользоваться цифровыми сервисами, смотреть фильмы онлайн и дистанционно учиться. С высокой скоростью передачи данных легко скачивать и загружать контент в HD-качестве».

В следующем году по проекту УЦН 2.0 в Удмуртии «Ростелеком» построит еще 40 базовых станций.

Тимур Меджитов, министр цифрового развития Удмуртской Республики:

«Населенные пункты для строительства базовых станций определяются по результатам голосования жителей Удмуртии на Госуслугах. Учитываются и письменные обращения граждан, направленные почтой. Вскоре Министерство цифрового развития Российской Федерации назовет сёла и деревни, которые войдут в программу УЦН на следующий год».

Населенные пункты, в которых появилась мобильная и голосовая связь в этом году: деревни Варзибаш, Удмуртское Гондырево, Мамаево, Нижние Юраши, Беляевское, Мужбер, Порвай, Лып-Булатово, Верхняя Тыжма, Макан-Пельга, Сюромошур и Юмга-Омга, Бородули, Алгазы, села Укан и Выезд.

Реклама. udmurtiya.rt.ru