Количество зарплатных карт в Удмуртии растет с каждым годом

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В рамках зарплатного проекта, по итогам 9 месяцев 2022 года Сбербанк обслуживает более 255 тысяч жителей Удмуртской республики. Это более 3300 предприятий крупного, малого и среднего бизнеса республики. Качественный зарплатный проект сегодня, это не просто карта для получения заработной платы, но и сервис, удобство, скорость и современные технологии. Выгодные условия по выпуску и обслуживанию зарплатных карт привлекают как руководителей крупных компаний, так и владельцев малого бизнеса.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Компании, заключившие договор на зарплатное обслуживание, получают возможность управления и контроля зачислений ,поддержку персонального менеджера, возможность загрузки реестров в 1С и выпуск бесплатных зарплатных карт своим сотрудникам. Кроме того, для клиентов, держателей дебетовых карт банк предлагает дополнительные выгодные условия по всем банковским продуктам. У нашего банка большая сеть банкоматов и офисов обслуживания по всей республике, что делает удобным и доступным решения вопросов зарплатных клиентов. Кроме того, совершить большинство банковских операций можно круглосуточно с помощью удобного приложения без посещения офисов банка».