Погода в Ижевске на 7 декабря: до - 15 °С и без осадков

7 декабря в Ижевске будет ясная погода. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют ясную погоду с небольшой облачностью. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -13…-15 °С. Ветер южный 3-8 м/с.

Ночью температура воздуха -18 … -20 °С. Осадков не обещают.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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