Грузовик сбил двух лосей на трассе под Ижевском

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте @psch37

Вечером 6 декабря недалеко от Ижевска произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37.

На 29 км трассы Ижевск-Сарапул у поворота на село Бураново грузовик сбил двух диких лосей.

В результате ДТП водитель не пострадал.

Причины устанавливаются.

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