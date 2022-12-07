Грузовик сбил двух лосей на трассе под Ижевском

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте @psch37
Вечером 6 декабря недалеко от Ижевска произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части № 37.
На 29 км трассы Ижевск-Сарапул у поворота на село Бураново грузовик сбил двух диких лосей.
В результате ДТП водитель не пострадал.
Причины устанавливаются.
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