Администрацию Ижевска обязали привести Совхозную улицу в порядок

Фото: скриншот Яндекс Карты

Прокуратура Индустриального района в Ижевске обязала администрацию города привести в порядок Совхозную улицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один из местных жителей обратился в прокуратуру и попросил проверить исполнение администрацией законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения. Оказалось, что возле дома № 87 был лежачий полицейский. Прокурор через суд обязал администрацию убрать эту неровность.

Исполнение решения суда находится на контроле у ведомства.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск

С 7 декабря 2022 года по май 2023 года ограничат движение транспорта по улице Короткова в Ижевске

В Удмуртии начался пожар из-за изобретения мужчины