Администрацию Ижевска обязали привести Совхозную улицу в порядок

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Прокуратура Индустриального района в Ижевске обязала администрацию города привести в порядок Совхозную улицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Один из местных жителей обратился в прокуратуру и попросил проверить исполнение администрацией законодательства об автомобильных дорогах и безопасности дорожного движения. Оказалось, что возле дома № 87 был лежачий полицейский. Прокурор через суд обязал администрацию убрать эту неровность.
Исполнение решения суда находится на контроле у ведомства.
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