Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют после инструментальных исследований в 2023 году

Ремонт будет косметическим Фото: Мария Бакланова

Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют после инструментальных исследований в начале 2023 года. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Ремонт будет косметическим. Его проведут после инструментального исследования эспланады над мостом рядом с Центральной площадью. По словам премьер-министра республики, в первую очередь нужно убедиться в безопасности объекта. Подрядчики проверят несущие свойства моста.

«Потом, начиная от улицы Пушкинской и заканчивая набережной, мы сделаем весь ансамбль таким, что вопросов возникать не будет», – подчеркнул Семенов.

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