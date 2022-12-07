Аналитики выяснили, на чем не готовы экономить россияне перед Новым годом

Больше всего россияне потратятся на еду и подарки Фото: Диля Ахмадишина

Аналитики узнали, на что жители страны тратят больше и меньше всего денег перед Новым годом. Результатами опроса поделился RT.

Как оказалось, россияне не готовы экономить на еде и подарках. Большая часть россиян планируют потратить на новогодний стол как минимум 10 тысяч рублей, но у многих затраты на банкет доходят и до 25 тысяч рублей.

29,5% россиян за подарки готовы заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Большая часть опрошенных планируют потратить до 25 тысяч рублей на презенты. Но есть и те, кто не боится существенных трат: 12,4% опрошенных готовы отдать за счастье близких до 50 тысяч рублей.

Но есть и те статьи расходов, на которых россияне с легкостью могут сэкономить: это фейерверки (23,5%) и новогодние наряды (16,6%).

При этом большая часть россиян собираются провести этот Новый год в кругу семьи перед телевизором или в гостях у друзей. Но некоторые хотят отправиться в путешествие по России или за границу.

Напоминаем, что ранее мы писали о том, как изменились спросы на новогодние туры в этом году.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск

С 7 декабря 2022 года по май 2023 года ограничат движение транспорта по улице Короткова в Ижевске

В Удмуртии начался пожар из-за изобретения мужчины