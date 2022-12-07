16 удмуртских деревень и сел вышли в онлайн

Фото: Tele2

В Удмуртии 16 малых населенных пунктов получили доступ к мобильном интернету в 2022 году. Базовые станции построены в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Доступ к интернету и стабильной связи в этом году впервые получили почти 3 тысячи человек, проживающих в десяти районах республики.

Прихода мобильной связи жители небольших населенных пунктов ждут с нетерпением. «С момента запуска базовых станций в эфир жители начинают активно пользоваться интернетом: регистрируются на различных онлайн-ресурсах, общаются с родственниками, смотрят фильмы или слушают музыку. Понимая важность проекта устранения цифрового неравенства, мы завершили первый этап строительства сети в этом году с опережением графика. Уже сейчас мы находимся в активной фазе подготовки к следующему году», – делится Андрей Кутьев, директор ижевского филиала Tele2.

Федеральная программа устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение 4G-интернетом населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек.

«В Удмуртии непрерывно расширяется география телеком-инфраструктуры. Мы продвигаемся с оптикой все дальше от городов и райцентров. В этом году по проекту УЦН компания проложила более 60 км линий связи, и еще столько же запланировано на следующий, - рассказывает директор филиала ПАО Ростелеком в Удмуртской Республике Сергей Тульчинский. – Приход связи в села – большая радость для жителей. Раньше людям приходилось добираться в соседние деревни, чтобы подключиться к беспроводному интернету, а теперь связь всегда под рукой – на личных мобильных устройствах».

Фото: Tele2

Связь и мобильный интернет теперь есть в следующих населенных пунктах:

— деревня Варзибаш

— деревня Удмуртское Гондырево

— деревня Мамаево

— деревня Нижние Юраши

— деревня Беляевское

— деревня Мужбер

— деревня Порвай

— деревня Лып-Булатово

— деревня Верхняя Тыжма

— деревня Макан-Пельга

— село Выезд

— деревня Сюромошур

— деревня Юмга-Омга

— деревня Бородули

— деревня Алгазы

— село Укан

В какие населенные придет мобильная связь и интернет, решают сами жители. В этом году уже во второй раз проводилось открытое голосование на Госуслугах, прием голосов также осуществлялся и в письменном виде – можно было отправить коллективное обращение в адрес Министерства цифрового развития. Финальный список из 1800 населенных пунктов, которые войдут в программу устранения цифрового неравенства в следующем году, станет известен уже 26 декабря.

«Населённые пункты отобраны для строительства вышек связи в результате народного голосования в 2021 году. Полностью работы по подключению всех базовых станций запланированных по УЦН завершатся в следующем году. На 2023 год уже есть планы по региональному проекту «Сельсовет» – вышки установим в 17 деревнях и сёлах. Также в конце декабря будут известны результаты голосования, которое проходило этой осенью, это ещё 40 населённых пунктов», – рассказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Реклама. АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями».