В женской консультации на Родниковой улице в Ижевске начался ремонт

Отремонтируют 2 этажа больницы. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук @elvira_pinchuk

В женской консультации Городской поликлиники №10 в Ижевске начался долгожданный капитальный ремонт. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.

Сейчас рабочие ремонтируют помещения на 1 этаже. Но совсем скоро переберутся на второй. В акушерско-гинекологическом отделении заменят двери, пол, вентиляцию и туалеты. Также обновят регистратуру и операционную.

Пинчук также отметила, что во время ремонта продолжится прием пациенток.

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