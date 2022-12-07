В женской консультации на Родниковой улице в Ижевске начался ремонт

Отремонтируют 2 этажа больницы. Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук @elvira_pinchuk
В женской консультации Городской поликлиники №10 в Ижевске начался долгожданный капитальный ремонт. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале.
Сейчас рабочие ремонтируют помещения на 1 этаже. Но совсем скоро переберутся на второй. В акушерско-гинекологическом отделении заменят двери, пол, вентиляцию и туалеты. Также обновят регистратуру и операционную.
Пинчук также отметила, что во время ремонта продолжится прием пациенток.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новогодний поезд Деда Мороза и Снегурочки приехал в Ижевск
С 7 декабря 2022 года по май 2023 года ограничат движение транспорта по улице Короткова в Ижевске
В Удмуртии начался пожар из-за изобретения мужчины