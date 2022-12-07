Двух наркозакладчиков задержали в Ленинском районе Ижевска

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив КП
В Ижевске задержали двух местных жителей 1991 г.р. и 1995 г.р. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии, они подозреваются в продаже наркотиков.
Молодых людей задержали в Ленинском районе Ижевска. Они сделали закладку с 4 граммами «синтетики» в лесополосе. В полиции они объяснили, что работали на интернет-магазин.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчины находятся в изоляторе.
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