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НовостиПолитика7 декабря 2022 10:37

Власти Ижевска собираются взять кредит на погашение долгов города

Размер займа 300 млн рублей
Виола Романова
Кредит дадут на 1 год

Кредит дадут на 1 год

Фото: Мария Бакланова

Власти Ижевска планирует взять кредит в декабре этого года. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города.

Кредит возьмут на сумму 300 млн рублей сроком на 1 год по ставке 1%. Этими деньгами власти хотят погасить долги города.

«Привлечение данного кредита не приведет к превышению установленного верхнего предела муниципального долга города Ижевска», – отметили в администрации.

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