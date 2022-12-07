Власти Ижевска собираются взять кредит на погашение долгов города

Кредит дадут на 1 год
Фото: Мария Бакланова
Власти Ижевска планирует взять кредит в декабре этого года. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города.
Кредит возьмут на сумму 300 млн рублей сроком на 1 год по ставке 1%. Этими деньгами власти хотят погасить долги города.
«Привлечение данного кредита не приведет к превышению установленного верхнего предела муниципального долга города Ижевска», – отметили в администрации.
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