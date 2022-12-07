В Удмуртии за сутки выявили 135 новых случаев COVID-19

Отмечено 44 семейных очага заражения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 7 декабря в Удмуртии выявили 135 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 78 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 11 детей младше 14 лет и 46 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 44 семейных очага заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 9,04 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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