Новым председателем «Удмурт Кенеш» стал Андрей Ураськин

Фото: Удмурт Кенеш ВКонтакте @udmurtkenesh
Сегодня, 7 декабря выбрали нового президента Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Как сообщается в официальной группе организации ВКонтакте, им стал депутат Госсовета Удмуртии и директор Государственного национального театра республики Андрей Ураськин.
На этом посту он сменил вице-спикера Госсовета Татьяну Ишматову. Она возглавляла «Удмурт Кенеш» с 2016 года.
Решение о назначении Ураськина приняли на внеочередном Всеудмуртском съезде.
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