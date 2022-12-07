Новым председателем «Удмурт Кенеш» стал Андрей Ураськин

Фото: Удмурт Кенеш ВКонтакте @udmurtkenesh

Сегодня, 7 декабря выбрали нового президента Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш». Как сообщается в официальной группе организации ВКонтакте, им стал депутат Госсовета Удмуртии и директор Государственного национального театра республики Андрей Ураськин.

На этом посту он сменил вице-спикера Госсовета Татьяну Ишматову. Она возглавляла «Удмурт Кенеш» с 2016 года.

Решение о назначении Ураськина приняли на внеочередном Всеудмуртском съезде.

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