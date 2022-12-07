Гороскоп на день: 8 декабря Львы будут ковать свое счастье, а Близнецы захотят в тайгу

Будущее только в ваших руках Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг, 8 декабря.

ОВЕН

Вы будете заниматься каким-то ремонтом или просто налаживать быт. Возможно, не собственный, а чужой. Сегодня вы сможете максимально эффективно распорядиться ресурсами, которые попадут в ваше распоряжение.

ТЕЛЕЦ

Вам очень хочется успевать везде и быть способными на все, но, к сожалению, вы не всесильны. И никто от вас этого не требует, просто вы почему-то чересчур требовательны к себе. Решайте проблемы по мере поступления и четко расставляйте приоритеты.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам захочется все бросить и уехать на юга. Или в тайгу. Главное, подальше от работы и домашних хлопот. Можно просто взять выходной и обдумать это – вы быстро поймете, что скоропалительное решение не стоит реальных жертв.

РАК

Вам нужно очень серьезно отнестись к своему питанию. Возможно, пришла пора его пересмотреть. А если вы в целом придерживаетесь здорового рациона, то обратите внимание на качество продуктов – есть риск отравления.

ЛЕВ

В вашей личной жизни грядут перемены. В лучшую или худшую сторону – зависит от вас самих и стараний, которые вы приложите в отношениях. Сегодня как раз тот день, когда вы сами можете быть кузнецами своего счастья.

ДЕВА

Сегодня вам предстоит суетливый день. Будет много задач, которые заставят вас провести уйму времени на ногах, в дороге, либо за какими-то обсуждениями. Вечер тоже не получится провести так, как вам хотелось бы, но зато вы все успеете.

ВЕСЫ

Экономьте силы и берегите здоровье – это основной совет от звезд. У вас впереди какая-то энергозатратная деятельность, и избежать ее не получится. Если вы себя не побережете, никто вас не побережет.

СКОРПИОН

Вы можете получить неожиданное известие, но оно, скорее всего, вас обрадует. Хотя может и первоначально поставить в тупик. Возможно, ваши планы довольно сильно изменятся в связи с этой новостью, но вы сориентируетесь.

СТРЕЛЕЦ

Сегодня вы будете неиссякаемым источником новых идей, чем поразите коллег и домашних. К вам будут прислушиваться, наперебой просить совета. Но тут главное понимать, что не все идеи могут быть жизнеспособными, а советовать нужно с умом. Держите баланс.

КОЗЕРОГ

Дети и домашние животные, а также пожилые родственники, одним словом, все, кто от вас в чем-то зависит, сегодня полностью займут ваше время. Проявите терпение, поймите, что никто не стремится намеренно испытывать на прочность ваши нервы – подопечным и близким действительно нужны ваша помощь и поддержка.

ВОДОЛЕЙ

Займитесь сегодня домашним бюджетом. В последние время вы довольно сильно потратились и, возможно, не все расходы были так уж необходимы. Как говорится, что куплено, то свято, но в ближайшие месяцы лучше сменить стратегию и лучше анализировать свои потребности пред их реализацией.

РЫБЫ

У вас могут появиться недоброжелатели или завистники (либо они просто проявят себя). Реагируйте спокойно, не подавайте вида, что вас задевают их выпады. Чем меньше внимания вы будете на них обращать, тем быстрее недруги отцепятся от вас.

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