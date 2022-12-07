Что предприниматели Удмуртии дарят своим сотрудникам на Новый год?

Фото: Амир Закиров

В преддверии Нового года компании чаще задумываются, какими подарками порадовать своих сотрудников. Сейчас в магазинах представлено огромное количество новогодних сувениров на любой вкус и кошелек. Это могут быть как символ наступающего года, ёлочные игрушки так и нестандартные новогодние сувениры. Однако, многие компании придерживаются принципа, что подарок должен быть не только приятным, но и полезным. В этом году предприниматели Удмуртии уже подарили более 500 сертификатов СберМаркета сотрудникам своих предприятий на различные праздники. Перед Новым годом таких компаний становится больше.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделение ПАО Сбербанк:

«В наших каналах интернет-банкинга мы стремимся обеспечить корпоративных клиентов - предпринимателей их сотрудников - тем же клиентским опытом и сервисами, к которым все мы привыкли в повседневной жизни. Сертификаты СберМаркет станут отличным подарком для сотрудников любой компании как на Новый год, так и на любой корпоративный праздник. Быстрая доставка товаров с экономий средств, это приятный и полезный подарок для ваших сотрудников.»