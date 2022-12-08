Погода в Ижевске на день: 8 декабря прогнозируют гололедицу

Сегодня ожидается морозный день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг. Надеемся, этот день зарядит вас бодростью и энергией. а поможет вам в этом утренний мороз. Расскажем подробно о прогнозе.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -13…-15 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на день: 8 декабря Львы буду ковать свое счастье, а Близнецы захотят в тайгу

Здание главного корпуса Оружейного завода в Ижевске законсервируют в 2023 году

Пешеходный мост на улице Карла Маркса в Ижевске отремонтируют после инструментальных исследований в 2023 году