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НовостиОбщество8 декабря 2022 2:35

Погода в Ижевске на день: 8 декабря прогнозируют гололедицу

Рассказываем о погоде
Анастасия Захарова
Сегодня ожидается морозный день

Сегодня ожидается морозный день

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг. Надеемся, этот день зарядит вас бодростью и энергией. а поможет вам в этом утренний мороз. Расскажем подробно о прогнозе.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -13…-15 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

О погоде на неделю мы рассказывали здесь.

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