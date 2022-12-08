В Удмуртии осудили 42-летнего отца за жестокое обращение с детьми

Отца двоих детей приговорили к принудительным работам
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Красногорском районе осудили 42-летнего мужчину, который постоянно бил 4-летнего и 5-летнего сыновей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Он бил их кулаком, пластиковым веником по голове, ногами по ягодицам. Младшего мужчина однажды бросил об спинку кровати. При этом нерадивый отец постоянно пил и устраивал скандалы.
Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.
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