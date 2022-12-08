18 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажном доме в Глазове

Возгорание произошло в подвале дома Фото: Сергей ГРАЧЕВ

7 декабря в Глазове произошел пожар в 5-этажном доме на улице Кирова. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось около 11:40. Как сообщают пожарные, загорелись мусор и пластиковая канализационная труба в подвале дома. Спасатели эвакуировали 18 человек.

Причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. Виновника привлекли к административной ответственности.

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