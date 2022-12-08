Женщина из Удмуртии насмерть зарезала мужа ножом

Мужчину доставили в больницу Фото: Мария Бакланова

В удмуртском поселке Игра задержали 51-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, она подозревается в убийстве.

5 декабря пьяные супруги поссорились. В какой-то момент женщина схватилась за нож и ударила им мужа. После этого мужчина был госпитализирован. Но несмотря на оказанную медиками помощь, скончался от полученной раны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас женщина заключена под стражу.

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