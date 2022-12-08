Прокуратура обязала мужчину из Сарапула погасить задолженность по алиментам

Мать ребенка обратилась в прокуратуру
Фото: Ульяна Колмогорова
После вмешательства прокуратуры мужчине из Сарапула пришлось оплатить задолженность по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В прокуратуру обратилась мать ребенка. Она сказала, что отец уже несколько месяцев не платит алименты. Прокуроры провели проверку, а потом через суд занялись поиском должника и его имущества.
В скором времени мужчина добровольно заплатил 400 тысяч рублей, которые задолжал своему ребенку.
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