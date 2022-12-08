Врач рассказал, что делать при заболевании гриппом и ковидом одновременно

Не всегда стоит обращаться к врачу Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Одновременное заболевание гриппом и ковидом может привести к действительно серьезным последствиям. Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков рассказал RT, что нужно делать, если вы слегли с этими двумя болезнями.

Во-первых, нужно как можно скорее сделать тестирование. Желательно пройти экспресс-тест на грипп и на ковид.

«Потому что если человек относится к группе риска по возрасту, хронической патологии или по беременности, то важно расшифровать природу заболевания. Если вдруг оказывается, что это ковид, то это одно лечение, а если выявляется антиген к гриппу, то независимо от штамма назначаются этиотропные препараты», – пояснил врач.

Тем не менее стоит обращать внимание именно на симптомы болезни. Если оба теста пришли с положительным результатом, но температура тела не превышает 37,2 градусов да и в целом человек чувствует себя хорошо, то не стоит ехать в больницу. Вызывать врача нужно, если ваша температура выше 39 градусов, есть признаки интоксикации и кровотечения в слизистых оболочках.

«Скорее всего, за этим последует госпитализация, чтобы разобраться в причинах заболевания и назначить эффективное лечение», – сказал Поздняков.

Пока что неизвестно как протекает одновременное заболевание гриппа и ковида. Потому что чаще всего, когда человек заболевает, врачи не проводят подробную расшифровку причин болезни.

Напоминаем, что рост заболеваемости гриппом прогнозируется к концу декабря в Удмуртии.

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