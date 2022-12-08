Руководителя клининговой организации в Ижевске осудят за невыплату зарплаты сотрудникам

Мужчина не платил зарплату 7 сотрудницам Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ижевске осудят 35-летнего руководителя клининговой организации. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он обвиняется в невыплате зарплаты.

Более двух месяцев с июня 2022 года мужчина не оплачивал труд 7 сотрудницам организации. Следователи опросили женщин, а также сотрудников учреждений, в которых они убирали.

На имущество мужчины на сумму более 2,8 млн рублей наложили арест. Уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы» направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемому грозит до 3 лет в колонии.

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