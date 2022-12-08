Гороскоп на день: 9 декабря Девы получат выговор, а Водолеи – награду за труды

Любое будущее можно изменить
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей различных знаков зодиака 9 декабря.
ОВЕН
Овны найдут неожиданное решение всех своих проблем. Ответ находится буквально у вас под носом.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит помнить об осторожности – не исключены несчастные случаи. Особенно аккуратны будьте на дорогах.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы окажутся склонны к авантюрам и неожиданным поступкам. Зато с вами точно не соскучишься!
РАК
Отличный день, чтобы отправиться в небольшую поездку, пусть даже просто на другой конец города. Прогулка станет для вас своеобразной медитацией.
ЛЕВ
Львы чувствуют себя спокойно, уверенно и комфортно. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми и запросто разберетесь со всеми проблемами.
ДЕВА
Все тайное становится явным. Вы получите выговор от начальства за то, что когда-то что-то сделали не так.
ВЕСЫ
Весы могут проявить все свои способности и умения в профессии. Это поможет вам стать увереннее в себе.
СКОРПИОН
Не стоит забывать о своих домашних обязанностях. День посвятите уборке, ремонту или просто времяпровождению с детьми.
СТРЕЛЕЦ
Планы потребуют корректировки, но в итоге все сложится даже лучше, чем планировалось.
КОЗЕРОГ
Постарайтесь не вмешиваться в чужие дела, даже если вас пытаются в них втянуть. Ваша интуиция говорит, что ничего хорошего из этого не выйдет, и она права.
ВОДОЛЕЙ
Вы получите за труды куда большую награду, чем рассчитывали. Вечером стоит подумать, что с ней делать, а не использовать сразу.
РЫБЫ
Рыбам стоит задуматься о консультации с психологом. Он поможет разобраться, что в вашей жизни происходит не так и что с этим делать.
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