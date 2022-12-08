Более 11,6 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью оформили жители c помощью Волго-Вятского банка Сбербанка

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За 11 месяцев 2022 года с помощью сервисов «Электронной регистрации» и «Безопасных расчётов» в Волго-Вятском банке Сбербанка* было оформлено более 11,6 тысяч неипотечных сделок. В Удмуртии количество таких сделок составило более 1340.

Петр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Приобретение жилья – ответственный шаг, к которому требуется серьезный подход. Банк предлагает своим клиентам сервисы, которые максимально упрощают и ускоряют процесс покупки квартиры. Особенно это становится актуально в декабре, в период предновогодней суеты, когда нужно завершить важные дела в текущем году»

Как работают и какие опции включают в себя сервисы?

Один из сервисов позволяет за один визит в банк оформить расчеты и все документы по сделке без посещения МФЦ и Росреестра. Второй сервис обеспечивает обезопасность покупателя квартиры - деньги, которые он внесёт за квартиру, будут храниться на специальном номинальном счёте до момента регистрации сделки в Росреестре.

Также для клиентов, которые покупают или продают квартиру без участия экспертов рынка недвижимости, предусмотрен удобный сервис, который решает все вопросы в одном месте и уже включает в себя необходимые услуги:

- юридическую проверку недвижимости с правовым заключением, рекомендациями юристов и консультацией онлайн

- подготовку договора купли-продажи

- сервис безопасных расчетов

- сервис электронной регистрации

- оплату госпошлины за регистрацию в Росреестре

- консультацию по перечню документов, необходимых для регистрации в Росреестре.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.