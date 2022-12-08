Суд обязал власти Ижевска заменить пандусы в подземном переходе на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького

На переход пожаловались местные жители Фото: Архив КП

Прокуратура Удмуртии через суд обязала администрацию Ижевска привести в порядок подземный переход на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобами на переход в прокуратуру обратились местные жители. После проверки выяснилось, что пандусы и поручни на лестницах не соответствуют требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Прокурор направил иск в суд и в результате обязал власти города привести подземный переход в норму.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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