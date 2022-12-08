Суд обязал власти Ижевска заменить пандусы в подземном переходе на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького

На переход пожаловались местные жители
Фото: Архив КП
Прокуратура Удмуртии через суд обязала администрацию Ижевска привести в порядок подземный переход на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С жалобами на переход в прокуратуру обратились местные жители. После проверки выяснилось, что пандусы и поручни на лестницах не соответствуют требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.
Прокурор направил иск в суд и в результате обязал власти города привести подземный переход в норму.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Бречалов заявил о невозможности второй волны частичной мобилизации в Удмуртии в декабре
Новый аэропорт с международным терминалом появится в Ижевске в 2024 году
Зарплаты бюджетникам Удмуртии проиндексируют на 4%