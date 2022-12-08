В Удмуртии за сутки выявили 157 новых случаев COVID-19

Среди заболевших 9 детей Фото: Олег ЗОЛОТО

На 8 декабря в Удмуртии выявили 157 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 90 из которых – в Ижевске. В числе заболевших 9 детей младше 14 лет и 38 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 67 семейных очагов заражения. В целом показатель заболеваемости составил 10,5 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Бречалов заявил о невозможности второй волны частичной мобилизации в Удмуртии в декабре

Новый аэропорт с международным терминалом появится в Ижевске в 2024 году

Зарплаты бюджетникам Удмуртии проиндексируют на 4%