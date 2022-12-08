Сбербанк в ноябре увеличил выдачу кредитов бизнесу и населению

Фото: Амир Закиров

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в ноябре 2022 года вырос на 1,8%, корпоративный - на 1,1%, говорится в сообщении банка.

<Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1,8%, а с начала года вырос на 11% - до 11,8 триллиона рублей>, - сказано в сообщении.

Драйвером роста кредитов населению выступали ипотечные кредиты, которые прибавили с начала года 17,3% с учетом секьюритизации портфеля, а также кредитные карты (рост на 26,8%). В банке также отметили положительную динамику в потребкредитовании с конца второго квартала 2022 года на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдачи потребительских кредитов сохранились на высоком уровне.

<Корпоративный кредитный портфель прибавил 1,1% в ноябре и более 13% с начала года, составив 18,2 триллиона рублей>, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности изменилась незначительно и составила 2,3%.