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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:06

Нет движения трамваев №1, 4 7 и 10 от магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевске

Движение организовали новым способом
Софья Кель
Почему транспорт не ходит неизвестно

Почему транспорт не ходит неизвестно

Фото: Архив КП

В Ижевске с 16:47 не ходят трамваи маршрутов №1, 4, 7, 10 на участке от магазина «Океан» до Сквера металлургов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ ВКонтакте.

Движение организовано:

1 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева

4 маршрут: Ул. Промышленная - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Тимирязева

7 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр

10 маршрут: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр.

О причине отсутствия транспорта не сообщается.

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