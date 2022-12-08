Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей

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Сбер второй год подряд вошел в число лучших российских работодателей по версии Forbes, получив наивысший платиновый статус. Среди 17 компаний, завоевавших аналогичную награду, только у них «платина» присвоена по всем трем категориям оценки: «сотрудники и общество», «экология», «корпоративное управление».

Как отмечают составители рейтинга, в методологии были учтены новые реалии 2022 года: акцент был сделан на социальных параметрах, например, на наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета. Также Forbes учитывал, кто из участников рейтинга смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату, отказались от нерелевантных в текущий момент показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров.

Сбербанк в текущем году как раз сделал акцент на поддержку сотрудников: в июле провел пересмотр заработных плат, увеличив оклады в среднем на 8,5%. Также серьезно была улучшена программа ДМС: расширился пакет предоставляемых услуг, а их оформление более удобным. Банк сохранил бесплатные обучающие программы для сотрудников и многие инструменты нематериальной мотивации.