Погода в Ижевске 9 декабря: небольшой снег и до -13 градусов

Прогноз погоды на пятницу Фото: Евгения ГУСЕВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, какой погоды ожидать в пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 9 декабря в Ижевске будет облачно.

Температура воздуха днем составит -11.. -13°С. Ожидается небольшой снег, который местами перейдет в умеренный. Скорость юго-западного ветра достигнет 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

К вечеру сильного похолодания синоптики не прогнозируют, будет до -11 °С. Продолжится небольшой снег. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 4 м/с.

Ранее сообщалось, что с 9 декабря в Удмуртии начнутся сильные и продолжительные снегопады, но в котором часу их можно ожидать, пока неясно.

Желаем вам отличного дня!

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