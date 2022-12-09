Погода в Ижевске 9 декабря: небольшой снег и до -13 градусов

Прогноз погоды на пятницу
Фото: Евгения ГУСЕВА
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, какой погоды ожидать в пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 9 декабря в Ижевске будет облачно.
Температура воздуха днем составит -11.. -13°С. Ожидается небольшой снег, который местами перейдет в умеренный. Скорость юго-западного ветра достигнет 6-11 м/с. На дорогах гололедица.
К вечеру сильного похолодания синоптики не прогнозируют, будет до -11 °С. Продолжится небольшой снег. Ветер изменит направление на южное и снизит скорость до 4 м/с.
Ранее сообщалось, что с 9 декабря в Удмуртии начнутся сильные и продолжительные снегопады, но в котором часу их можно ожидать, пока неясно.
Желаем вам отличного дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Александр Бречалов заявил о невозможности второй волны частичной мобилизации в Удмуртии в декабре
Новый аэропорт с международным терминалом появится в Ижевске в 2024 году
Зарплаты бюджетникам Удмуртии проиндексируют на 4%