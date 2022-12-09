Житель Сарапула может лишиться свободы на 7 лет за стрельбу и угрозы в больнице

Мужчина угрожал убить врачей и пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Сарапула признали виновным в хулиганстве, совершенном с применением используемого в качестве оружия предмета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

Согласно материалам следствия, в апреле 2022 года обвиняемый, находясь в Сарапульской городской больнице, направил в сторону одного из сотрудников медучреждения пусковое трехзарядное устройство ПУ-3. При этом мужчина угрожал, что выстрелит.

Произошло все утром в коридоре приемного отделения, где на тот момент присутствовали сотрудники больницы и пациенты.

Продолжая держать сигнальный пистолет на изготовке, обвиняемый вышел в холл. Там он, опять же, в присутствии людей, произвел один выстрел в воздух. При этом злоумышленник высказал угрозы убийством в адрес неограниченного круга лиц, находящихся на тот момент в холле.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором города Сарапула, дело уже направлено для рассмотрения по существу в городской суд. По итогу хулиган может попасть в места лишения свободы на срок до семи лет.

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