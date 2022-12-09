Зачем жителям Удмуртии стоит застраховать себя в преддверии новогодних праздников?

Фото: архив редакции

Мы все с нетерпением ждем наступления зимы, для того чтобы достать лыжи, коньки и тюбинги, и всей семьей или с друзьями наслаждаться зимними забавами. Но к сожалению, зимние развлечения, часто бывают травма опасными и для взрослых, и особенно для детей. Самым травма опасным зимним развлечением считается катание на тюбинге, особенно на не оборудованных горках и спусках. Ежегодно, в Удмуртии травмы разной степени тяжести за зимний сезон при катаниях на тюбингах получают более сотни жителей республики, большая часть из которых дети. Пик таких случаев приходиться на новогодние каникулы, которые многие семьи проводят на свежем воздухе.

Как обезопасить себя и особенно своих детей от травм, но при этом весело покататься с горок? Давайте попробуем разобраться вместе и повторим простые правила безопасности:

1) Кататься только в специально оборудованных местах. Такие горки должны находиться на достаточном расстоянии от проезжей части и пешеходных дорожек. Рядом с горками не должно быть зданий, деревьев или других конструкций.

2) Спуски доложены быть огорожены друг от друга барьерами так, чтобы параллельно скатывающиеся тюбинги не столкнулись друг с другом.

3) В вечернее время, горки должны хорошо освещаться.

4) И наверно самое главное - это соблюдение правил безопасности взрослыми и детьми. Расскажите своим детям, как нужно вести себя на горке, и следите за исполнением этих правил.

5) Застрахуйте себя и своих детей от несчастного случая. Страховка даст вам уверенность, что даже если травмы не удалось избежать, страховые выплаты помогут комфортно пройти лечение и восстановление, без колоссальных финансовых затрат. Например, в СберСтрахование жизни есть программа НСЖ «Семейный актив».