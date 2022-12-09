Администрацию Ижевска призвали законсервировать недостроенный подъезд на улице Льва Толстого в Ижевске

Фото: Народный фронт Удмуртии @onf_udmurtiya

Общественники Ижевска призвали администрацию города законсервировать недостроенный подъезд в доме №24 на улице Льва Толстого в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта ВКонтакте.

Дом открыли 14 лет назад, но один из подъездов до сих пор остается недостроенным. Его полюбили местные подростки, алкоголики и маргиналы. Проходить мимо здания страшно – в любой момент на голову может упасть кирпич. Внутри ситуация еще хуже. Там уже несколько раз были пожары. А также 2 года назад в открытую шахту лифта упал 11-летний ребенок. Мальчик остался жив. Но трагедия так и не привлекла внимание властей к проблеме.

Общественники отправили в администрацию Ижевска обращение с просьбой законсервировать недостроенный подъезд в доме. Власти пообещали запечатать окна и двери кирпичами.

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