Школьница 2011 года рождения пропала в Ижевске

Девочка ушла из дома и не вернулась. Фото: ПСО «РЕГИОН 18» ВКонтакте
В Ижевске пропала Сабирова Фарида, 2011 г.р. Девочка ушла из дома 8 декабря и не вернулась. Как сообщает ПСО «Регион 18», о местонахождении ребенка до сих пор ничего неизвестно.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения.
Была одета в розовую шапку, сиреневую куртку, черные штаны и белые ботинки.
Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей, или вам известно ее местонахождение, просим незамедлительно сообщить на горячую линию ПСО «Регион 18» по телефону 8 951 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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