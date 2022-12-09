Обвиняемый в поджоге отдела полиции в Ижевске не согласен с мерой наказания за свой проступок

Второе заседание пройдет 12 декабря. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Обвиняемый в поджоге отдела полиции Рустам Мамедов не согласен с квалификацией своего поступка. Об этом сообщают наши коллеги Коммерсантъ-Ижевск.

8 декабря в Ижевске в Верховном суде Удмуртии прошло первое заседание в отношении обвиняемого. Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции. После этого он ранил ножом двух полицейских, когда те попытались задержать его. Он находился под стражей 3 месяца. И в середине ноября его уголовное дело передали в суд с обвинительным заключением.

Обвинение в суде зачитывала Панова Юлия. Мамедова будут судить за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, а также посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, ст. 317 УК РФ).

Мужчина признал свою вину, но не согласился с мерой наказания за свой проступок.

«Я виновным себя в совершении этих действий признаю. Но считаю, что мои действия квалифицированы неверно и заведомо завышены», – завил подсудимый.

Отметим, что на данный момент рано говорить о наказании, которое может быть назначено Мамедову. Однако можно сделать некоторые предположения.

«Санкция за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов предполагает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, в том числе вплоть до пожизненного лишения свободы», – сказала Панова.

Второе судебное заседание пройдет 12 декабря. Стороны представят доказательства, а также будут опрошены пострадавшие и свидетели.

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