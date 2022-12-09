Трамвай сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Ижевске

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемой зебре. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 декабря напротив дома №71 на 7-ой Подлесной улице в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария случилась примерно в 16:40. 42-летняя женщина-водитель трамвая сбила 9-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

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