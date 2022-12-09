Наказание за оставление детей в опасности могут ужесточить

Наказание за оставление детей в опасности не считают достаточным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ужесточить наказание за оставление детей в опасности. Как сообщает RT, письмо с предложением он отправил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

Политолог обратил внимание на то, как часто с детьми в России происходят несчастные случаи из-за невнимательных родителей. Взрослые оставляют своих чад без присмотра, а те идут на поводу у своего любопытства.

Сейчас, если в подобной ситуации ребенок умирает, родителей судят по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если же случай не смертельный, то родителя наказывают по статье «Оставление в опасности». За это грозит либо штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо до 1 года в колонии.

Однако такие меры наказания не устраивают политолога.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности ужесточения ответственности по ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации: увеличить штраф до 300 тыс. рублей и срок лишения свободы до трех лет», – сказал Орлов.

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