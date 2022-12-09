Адвокат из Удмуртии оказался на скамейке подсудимых за два преступления

Мужчину лишили водительских прав на 2 с половиной года
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Кизнере осудили адвоката Удмуртской республиканской коллегии адвокатов. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его обвиняли по статье «Управление автомобилем лицом, находившимся в состоянии опьянения».
Мужчина сел пьяным за руль в феврале этого года. В это время в отношении него уже было возбуждено уголовное дело за совершение аналогичного преступления.
Суд наказал адвоката обязательными работами на 300 часов, а также лишением водительских прав на 2 с половиной года.
Приговор в законную силу не вступил.
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